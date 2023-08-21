Власник Domino's Pizza не зміг продати бізнес у РФ, він ініціював процедуру банкрутства

DP Eurasia, головний франчайзі бренду Domino's Pizza в Росії, подає заявку про банкрутство підприємства. Власник так і не зміг продати свій бізнес у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

"Сьогодні компанія оголошує про те, що безпосередня холдингова компанія DPRussia робить кроки щодо подання заяви про банкрутство DPRussia", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Зазначається, що цьому передує оголошення від 28 грудня 2022 року, в якому підтверджується, що компанія оцінює свою присутність у Росії, вплив санкцій та свою здатність продовжувати обслуговувати своїх клієнтів у Росії.

"У зв'язку з цим російський сегмент було класифіковано як припинену діяльність в фінансовій звітності компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року", - йдеться у заяві.

Продати бізнес у РФ не вдалося

Безпосередня холдингова компанія DPRussia тепер змушена зробити цей крок, який призведе до припинення спроби продажу DPRussia як діючого підприємства. Таким чином це призведе до припинення присутності групи в Росії.

Domino's Pizza

Американська компанія, що працює у сфері громадського харчування. Управляє найбільшою у світі мережею піцерій. Мережа, що представлена у 85 країнах світу і включає 15 900 ресторанів, продає понад 3 млн піц на добу.

Першу філію Domino's Pizza в Росії відкрили 1998 року в Москві, на вулиці Бауманська. Станом на 31 грудня 2018 року компанія мала 179 ресторанів у Росії, 78 з яких працювали за франчайзингом, а 101 є власним.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Також компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у Росії.