Шведський виробник товарів для гігієни Essity продав свій бізнес у Росії

Компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

Essity розпочала роботу з відходу з російського ринку у квітні 2022 року, і у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон (165 681 830 доларів - ред.).

"Від самого початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з РФ. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після довгого і складного процесу", - говорить президент і головний виконавчий директор Essity Магнус Грот.

У 2022 році чистий виторг Essity в Росії становив близько 2% від її загального консолідованого чистого виторгу.

Essity

Виробник товарів для гігієни та здоров'я, зі штаб-квартирою в Стокгольмі, Швеція, продукція якої представлена в 150 країнах світу. Була утворена 2017 року шляхом виділення з материнської компанії SCA напряму санітарно-гігієнічних виробів.

Іноземний бізнес у Росії після війни

CNN писало, що понад тисяча великих компаній зобов'язалися залишити РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, але деякі відомі фірми нині звинувачуються у порушенні своїх обіцянок.

Нещодавно стало відомо, що японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd. покинув російський ринок. Він не зміг відновити виробництво від початку війни РФ проти України.