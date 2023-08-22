Японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды магазинов и покинул рынок РФ

Отмечается, что компания расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в РФ.

Издание сообщает, что Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России и эти площади уже заняли или занимают другие ритейлеры. Представитель торгового центра "Метрополис" также уверяет, что Uniqlo с 1 июня больше не является арендатором объекта.

По сути, японская компания завершила свою деятельность в России. Она, по ее словам, разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

Российский бизнес Uniqlo - ООО "Юникло рус" - принадлежал фирме Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%).

Uniqlo

Японская розничная сеть повседневной одежды. Компания является дочерней компанией Fast Retailing.

По состоянию на 31 мая 2023 года под вывеской Uniqlo работало 2440 магазинов в 24 странах мира.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Также компания Essity, занимающаяся производством товаров в сфере гигиены и здоровья, завершила продажу своих активов в России.

Вчера сообщалось, что DP Eurasia, главный франчайзи бренда Domino's Pizza в России, подает заявку о банкротстве предприятия. Владелец так и не смог продать свой бизнес в РФ.