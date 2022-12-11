Японський приватний стартап вперше запустив космічний апарат на Місяць

Японський стартап Ispace, який прагне стати першою приватною компанією у світі, яка досягла Місяця, запустив посадковий модуль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Kyodo.
Як повідомляє агенція, запуск здійснювали з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. У космос апарат Hakuto-R, виготовлений приватною компанією Ispace, вивела ракета Falcon 9 корпорації SpaceX. Запланований термін приземлення посадкового модуля на Місяць - наприкінці квітня 2023 року.
Посадковий модуль стартапу має заввишки близько 2,3 метра і завширшки 2,6 метра. У процесі польоту він відокремиться від ракети-носія, а потім націлиться на точку приблизно в 1,5 млн кілометрів від Землі.
Космічний шлях Hakuto-R до Місяця займе близько пʼяти місяців, тому для заощадження пального і коштів було обрано довгу, але енергоефективну траєкторію польоту. Очікується, що протягом 10 днів після посадки місяцеходи - один японський, інший розроблений в ОАЕ - передаватимуть на Землю фотографії місячної поверхні та проводитимуть інші дослідження.
"Це був дуже красивий запуск", - сказав генеральний директор і засновник Ispace Такеші Хакамада.
Він зазначив, що компанія Ispace планує другу висадку на Місяць у 2024 році. Це одна з компаній, обраних Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору США для збору зразків з поверхні Місяця в рамках програми дослідження Місяця NASA.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що космічна капсула NASA Orion досягла Місяця вперше після того, як програма Apollo виконала це завдання 50 років тому.
Нагадаємо, 16 листопада NASA запустило місію Artemis I, кінцевою метою якої є повернення людини на Місяць. Проте це вдалося здійснити лише з третьої спроби.
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