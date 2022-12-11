ua ru
Нд, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зможе кібератакувати першою. Японія готує нову стратегію цифрової безпеки

Новость на русском →
Токіо, Неділя 11 грудня 2022 17:20
Зможе кібератакувати першою. Японія готує нову стратегію цифрової безпеки Фото: Японія готує нову стратегію кібербезпеки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія готує нову стратегію кібербезпеки, яка передбачає застосування превентивних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Уряд Японії має намір удосконалити стратегію національної кібербезпеки, яка в ряді випадків включатиме можливість вживання превентивних заходів. За чинними законами Японія може вживати заходів у відповідь у кіберпросторі тільки після оголошення надзвичайного стану на загальнонаціональному рівні, яке потребує втручання та національних сил оборони.

Новий проект пропонує спростити застосування заходів у відповідь проти кіберзагроз щодо Японії. Наприклад, пропонується здійснювати контроль за тими, хто вже робив спроби кібератак на японські ресурси в інтернеті, і у разі виявлення нових ризиків з їхнього боку завдавати по таких кіберзлочинцям превентивного удару їх власними методами, наприклад, кібератакою.

Раніше ми писали, що Японія запровадила цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня, але сиру нафту, що імпортується із заводу "Сахалін-2", буде виключено з обмежень, йдеться у заяві уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака Японія
NEWS
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці