Зможе кібератакувати першою. Японія готує нову стратегію цифрової безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei .

Уряд Японії має намір удосконалити стратегію національної кібербезпеки, яка в ряді випадків включатиме можливість вживання превентивних заходів. За чинними законами Японія може вживати заходів у відповідь у кіберпросторі тільки після оголошення надзвичайного стану на загальнонаціональному рівні, яке потребує втручання та національних сил оборони.

Новий проект пропонує спростити застосування заходів у відповідь проти кіберзагроз щодо Японії. Наприклад, пропонується здійснювати контроль за тими, хто вже робив спроби кібератак на японські ресурси в інтернеті, і у разі виявлення нових ризиків з їхнього боку завдавати по таких кіберзлочинцям превентивного удару їх власними методами, наприклад, кібератакою.