Японский частный стартап впервые запустил космический аппарат на Луну

Японский стартап Ispace, стремящийся стать первой частной компанией в мире, достигшей Луны, запустил посадочный модуль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Как сообщает агентство, запуск производился с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В космос аппарат Hakuto-R, изготовленный частной компанией Ispace, вывела ракету Falcon 9 корпорации SpaceX. Планируемый срок приземления посадочного модуля на Луну - в конце апреля 2023 года.
Посадочный модуль стартапа имеет высоту около 2,3 метра и ширину 2,6 метра. В процессе полета он отделится от ракеты-носителя, а затем нацелится на точку примерно в 1,5 млн километров от Земли.
Космический путь Hakuto-R к Луне займет около пяти месяцев, поэтому для сбережения горючего и средств была выбрана длинная, но энергоэффективная траектория полета. Ожидается, что в течение 10 дней после посадки луноходы - один японский, другой разработанный в ОАЭ - будут передавать на Землю фотографии лунной поверхности и проводить другие исследования.
"Это был очень красивый запуск", - сказал генеральный директор и основатель Ispace Такеши Хакамада.
Он отметил, что компания Ispace планирует вторую высадку на Луну в 2024 году. Это одна из компаний, выбранных Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США для сбора образцов с поверхности Луны в рамках программы исследования Луны NASA.
Недавно РБК-Украина сообщало, что космическая капсула NASA Orion достигла Луны впервые после того, как программа Apollo выполнила эту задачу 50 лет назад.
Напомним, 16 ноября NASA запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну. Однако это удалось осуществить только с третьей попытки.
Кроме того, сегодня мы писали, что Япония готовит новую стратегию кибербезопасности, предусматривающую применение превентивных мер.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.