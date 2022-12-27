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Японські компанії підпишуть нові довгострокові контракти на купівлю СПГ з Оману

Фото: великі японські компанії укладуть контракти з Оманом на купівлю СПГ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Японські торгові дома Mitsui & Co, Itochu Corp та найбільший у країні виробник електроенергії JERA підпишуть нові довгострокові контракти на купівлю скрапленого природного газу (СПГ) з Оману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Контракти розраховані приблизно на 10 років. Як поінформувала японська громадська телекомпанія NHK, очікується, що домовленості дозволять компаніям закупити в Омані загалом близько 2 мільйонів тонн СПГ, починаючи з 2025 року.

Зазначається, що цей крок допоможе бідній ресурсами Японії диверсифікувати джерела постачання палива, постачання якого у світі було обмежено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та низки санкцій Заходу щодо російських енергоресурсів.

Ймовірно, нові контракти будуть погоджені у вівторок, і міністр промисловості Японії Ясутосі Нісімура, який перебуває з візитом на Близькому Сході, візьме участь у церемонії підписання.

Минулого року Японія імпортувала 1,9 мільйона тонн СПГ, що становить 2,6% загального обсягу імпорту країни.

У NHK додали, що інші японські компанії також ведуть переговори з Оманом щодо купівлі СПГ.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року три японські страхові компанії припинять страхування судів від військових пошкоджень у всіх російських водах. Зазначимо, що японський імпорт скрапленого природного газу із російського проекту "Сахалін-2" та інших країн може постраждати через неможливість забезпечити страхове покриття.

Раніше повідомлялося, що Японія планує зберегти свою частку в нафтогазовому проекті "Сахалін-2", причому дві великі японські енергетичні компанії повинні підписати угоду з новим російським оператором.

Перед цим уряд Японії звернувся до двох найбільших промислових альянсів із проханням приєднатися до нового оператора нафтогазового проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході РФ.

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