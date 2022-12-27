Японские компании подпишут новые долгосрочные контракты на покупку СПГ из Омана

Контракты рассчитаны примерно на 10 лет. Как проинформировала японская общественная телекомпания NHK, ожидается, что договоренности позволят компаниям закупить в Омане в общей сложности около 2 миллионов тонн СПГ, начиная с 2025 года.

Отмечается, что этот шаг поможет бедной ресурсами Японии диверсифицировать источники поставок топлива, поставки которого в мире были ограничены после полномасштабного вторжения РФ в Украину и ряда санкций Запада в отношении российских энергоресурсов.

Вероятно, новые контракты будут согласованы во вторник, и находящийся с визитом на Ближнем Востоке министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура примет участие в церемонии подписания.

В прошлом году Япония импортировала 1,9 миллиона тонн СПГ, что составляет 2,6% от общего объема импорта страны.

В NHK добавили, что другие японские компании также ведут переговоры с Оманом о покупке СПГ.