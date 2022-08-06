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Токио призвал японские компании сотрудничать с новым оператором газопровода "Сахалин-2"

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Токио, Суббота 06 августа 2022 06:08
Токио призвал японские компании сотрудничать с новым оператором газопровода "Сахалин-2" Фото: Япония призвала компании сотрудничать с Россией по газопроводу "Сахалин-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии обратилось к двум крупнейшим промышленным альянсам с просьбой присоединиться к новому оператору нефтегазового проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Todaу.

Запросы к Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, которые в настоящее время владеют долями в проекте, поступили после того, как в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о захвате контроля над проектом с созданием новой операционной компании.

Согласно указу, иностранные инвесторы должны в течение месяца подать заявку на сохранение своих долей в новой компании после ее создания.

"Мы будем работать с государственным и частным секторами для защиты интересов компаний и обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа", — заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Хагиуда сказал, что ранее в пятницу он встретился с президентом Mitsui Кеничи Хори, чтобы лично попросить его рассмотреть возможность присоединения к новому проекту, добавив, что министерство обратилось с аналогичной просьбой к Mitsubishi.

Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% акций проекта соответственно. Годовая мощность "Сахалина-2" составляет около 10 миллионов тонн СПГ, при этом Япония импортирует около 6 миллионов тонн. Британская компания Shell PLC, которой принадлежит примерно 27,5% акций проекта, заявила 28 февраля, что выйдет из совместного предприятия "Сахалин-2" с "Газпромом" после вторжения России в Украину. "Газпрому" принадлежит около 50 процентов акций проекта.

Ранее сообщалось, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, которые считаются спорной территорией.

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Сахалин Япония Газпром Shell
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