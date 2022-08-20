Хочет сохранить долю: Япония ведет переговоры с оператором газовом проекта "Сахалин-2"

Япония планирует сохранить свою долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", при этом две крупные японские энергетические компании должны подписать соглашение с новым российским оператором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Todaу .

По словам источников, вероятное участие токийских компаний Jera Co и Tokyo Gas Co поможет Японии закупать сжиженный природный газ из России.

В Tokyo Gas заявили, что уже ведет переговоры российским оператором, в то время как в Jera отказались от официальных комментариев. Компания Saibu Gas Holdings Co, которая ранее уже закупала сжиженный природный газ через "Сахалин-2", получила новые условия контракта и изучает его детали.

Напомним, Москва ранее учредила новую компанию, которая возьмет под свой контроль добычу природных ресурсов в дальневосточном регионе страны после ухода британской нефтяной компании Shell после вторжения России в Украину.

"Газпрому" принадлежит около 50 процентов акций нового оператора. Акционеры предыдущего оператора проекта должны подать заявку на получение доли в новом объединении до 4 сентября. На проект «Сахалин-2» приходится около 9% импорта СПГ в Японию.