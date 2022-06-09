Японская компания по производству станков объявила о закрытии бизнеса в РФ

Японская корпорация DMG Mori Seiki по производству точного машинного оборудования объявила о закрытии своего бизнеса на территории России. В частности, компания закрывает свое российское представительство и завод в Ульяновске.
Об этом заявил президент DMG Mori Seiki Масахико Мори, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asahi Shimbun.
По словам Мори, продажи в России составляли около 2% от общего объема, потому ожидается, что последствия выхода с российского рынка будут незначительными.
Отметим, что на заводе в Ульяновске в результате закрытия бизнеса уволили около 200 работников. Также было уволено около 70 работников торгово-сервисной базы в Москве.
Ранее сообщалось, что Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины.
Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.