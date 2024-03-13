Японська ракета Kairos вибухнула під час першого польоту

Фірма намагалася стати першою японською компанією, яка вивела супутник на орбіту.

18-метрова чотириступінчаста твердопаливна ракета вибухнула через кілька секунд після старту, залишивши після себе велику хмару диму, пожежу, фрагменти ракети та бризки протипожежної води біля стартового майданчика, що видно у прямих трансляціях місцевих ЗМІ про запуск на краю гористого півострова Кії на заході.

Kairos несла експериментальний урядовий супутник, який може тимчасово замінити розвідувальні супутники на орбіті, якщо вони вийдуть із ладу.

У Space One заявили, що політ був "перерваний" після запуску і розслідують ситуацію.

Вибухи ракет під час запуску

Раніше ми писали, що ракета Starship компанії SpaceX призначена для доставки астронавтів на Місяць і далі вибухнула через кілька хвилин після запуску.

До речі, перша спроба запуску ракети Starship не мала успіху. Через хвилину після запуску ракета збилася з курсу, а потім вибухнула.