Японская ракета Kairos взорвалась во время первого полета

Ракета Kairos японской фирмы Space One взорвалась после своего первого запуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фирма пыталась стать первой японской компанией, выведшей спутник на орбиту.
18-метровая четырехступенчатая твердотопливная ракета взорвалась через несколько секунд после старта, оставив после себя большое облако дыма, пожар, фрагменты ракеты и брызги противопожарной воды возле стартовой площадки, что видно в прямых трансляциях местных СМИ о запуске на оконечности гористого полуострова Кии на западе Японии.
Kairos несла экспериментальный правительственный спутник, который может временно заменить разведывательные спутники на орбите, если они выйдут из строя.
В Space One заявили, что полет был "прерван" после запуска, и расследуют ситуацию.
Ранее мы писали, что ракета Starship компании SpaceX предназначена для доставки астронавтов на Луну и далее, взорвалась через несколько минут после запуска.
К слову, первая попытка запуска ракеты Starship не увенчалась успехом. Через минуту после запуска ракета сбилась с курса, а после - взорвалась.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.