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Японская ракета Kairos взорвалась во время первого полета

Фото: японская ракета Kairos взорвалась во время первого полета (https://twitter.com/planet4589/status/1767736296678531348)
Автор: Владислав Прийменко

Ракета Kairos японской фирмы Space One взорвалась после своего первого запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фирма пыталась стать первой японской компанией, выведшей спутник на орбиту.

18-метровая четырехступенчатая твердотопливная ракета взорвалась через несколько секунд после старта, оставив после себя большое облако дыма, пожар, фрагменты ракеты и брызги противопожарной воды возле стартовой площадки, что видно в прямых трансляциях местных СМИ о запуске на оконечности гористого полуострова Кии на западе Японии.

Kairos несла экспериментальный правительственный спутник, который может временно заменить разведывательные спутники на орбите, если они выйдут из строя.

В Space One заявили, что полет был "прерван" после запуска, и расследуют ситуацию.

Взрывы ракет при запуске

Ранее мы писали, что ракета Starship компании SpaceX предназначена для доставки астронавтов на Луну и далее, взорвалась через несколько минут после запуска.

К слову, первая попытка запуска ракеты Starship не увенчалась успехом. Через минуту после запуска ракета сбилась с курса, а после - взорвалась.

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Япония