Японію сколихнув потужний землетрус, Фукусіма - в зоні евакуації (відео)

У Японії стався землетрус магнітудою 7,7, існує загроза цунамі для одразу кількох регіонів на сході та північному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними Японського метеорологічного агентства, магнітуда землетрусу становила 7,7, хоча початковий бал становив 7,4, після чого його підвищили до 7,5.

Японські ЗМІ повідомили, що протягом найближчого часу Аоморі, Міягі та Фукусімі очікуються цунамі, хоча висота хвиль навряд сягне більше 1 метра. Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані на глибині 10 кілометрів.

Повідомляється, що землетрус був настільки сильним, що відчувався навіть у Токіо, що знаходиться за сотні кілометрів від епіцентру.

За даними NHK, підземні поштовхи 3-го ступеня відчувалися у місті Вакуя у префектурі Міягі та у місті Йокоті у префектурі Акіта. Японське метеорологічне агентство також повідомило про "коливання грунту", які можуть вплинути на людей на верхніх поверхах будинків.

У зв'язку з попередженням про цунамі за тривогою були підняті японські війська для оперативного реагування та боротьби з наслідками.

Попередження про евакуацію

За даними ряду ЗМІ, жителям 11 міст префектури Івате, де, за прогнозами, очікуються найсильніші хвилі, було випущено попередження про евакуацію. Дані рекомендації не мають обов'язкового характеру.

Японське метеорологічне агентство закликало жителів регіону триматися подалі від узбережжя та річок та сховатися на пагорбах. Також було винесено попередження мешканцям району про можливі повторні поштовхи протягом найближчого тижня.