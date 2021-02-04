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В Японию на постоянное базирование прибыл новейший американский эсминец

Четверг 04 февраля 2021 06:41
В Японию на постоянное базирование прибыл новейший американский эсминец
Фото: эсминец Rafael Peralta (Chris Cavas)
Автор: Артур Родивилов

Эсминец Rafael Peralta типа "Арли Берк" в четверг прибыл на постоянное базирование в порт американской военно-морской базы Йокосука в Японии. Rafael Peralta - один из новейших и самых продвинутых кораблей ВМС США.

Об этом объявило командование седьмого флота ВМС США.

Присутствие эсминца Rafael Peralta укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов.

"Такие корабли демонстрируют нашу приверженность обеспечению региональной безопасности и поддержки наших союзников и партнеров в деле реализации верховенства закона в Индийско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В зону ответственности седьмого флота ВМС США, базирующегося в Йокосуке, входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Там же базируется атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan (USS Ronald Reagan, CVN-76).

Напомним, эсминец Военно-морских сил США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря.

Кроме того, в Черное море зашел танкер USNS Laramie.

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