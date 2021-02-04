В Японії на постійне базування прибув новітній американський есмінець

Фото: есмінець Rafael Peralta (Chris Cavas)

Есмінець Rafael Peralta типу "Арлі Берк" в четвер прибув на постійне базування в порт американської військово-морської бази Йокосука в Японії. Rafael Peralta - один з новітніх і найбільш просунутих кораблів ВМС США.

Про це оголосило командування сьомого флоту ВМС США.

Присутність есмінця Rafael Peralta зміцнює національну безпеку США, їхніх союзників і партнерів, покращує можливості із захисту стратегічних інтересів.

"Такі кораблі демонструють нашу прихильність забезпечення регіональній безпеці і підтримки наших союзників і партнерів у справі реалізації верховенства закону в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в повідомленні.

В зону відповідальності сьомого флоту ВМС США, що базується в Йокосукі, входить західна частина Тихого океану і східна частина Індійського океану. Там же базується атомний авіаносець ВМС США Ronald Reagan (USS Ronald Reagan, CVN-76).

Нагадаємо, есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря.

Крім того, в Чорне море зайшов танкер USNS Laramie.