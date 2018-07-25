На Японию может обрушиться мощный тайфун
Тайфун может приблизится к японскому острову Хонсю уже в эти выходные
Тайфун Jongdari в эти выходные может подойти и обрушиться на главный остров Японии Хонсю. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на Метеорологическое агентство страны.
Как сообщают метеорологи, тайфун движется по Тихому океану к югу от Японии. Так, по состоянию на 9 утра 25 июля тайфун двигался на север - северо-запад возле острова Окинотори со скоростью ветра до 90 километров в час.
Как отмечается, это уже 12-й тайфун сезона. Jongdari образовался с тропического циклона в начале среды.
Прогнозируется, что он усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара в пятницу со скоростью ветра более 108 км/ч.
Вероятно, он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре.
Напомним, ранее в Японии в результате аномальной жары в течение последних двух недель погибли по меньшей мере 65 человек.
Отметки на термометрах местами превышала +40.
Кроме того, РБК-Украина ранее писало о наводнении в Японии, которое произошло в результате тайфуна, что обрушился на запад страны 7 июля.
Так, проливные дожди, которые прошли после тайфуна, вызвали наводнения и оползни. Известно о повреждении около 270 тыс. зданий, в стране было прекращено железнодорожное сообщение.
В результате наводнений погибли 216 человек.