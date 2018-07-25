На Японию может обрушиться мощный тайфун

Тайфун может приблизится к японскому острову Хонсю уже в эти выходные

Тайфун Jongdari в эти выходные может подойти и обрушиться на главный остров Японии Хонсю. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на Метеорологическое агентство страны.

Как сообщают метеорологи, тайфун движется по Тихому океану к югу от Японии. Так, по состоянию на 9 утра 25 июля тайфун двигался на север - северо-запад возле острова Окинотори со скоростью ветра до 90 километров в час.

Как отмечается, это уже 12-й тайфун сезона. Jongdari образовался с тропического циклона в начале среды.

Прогнозируется, что он усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара в пятницу со скоростью ветра более 108 км/ч.

Вероятно, он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре.

Напомним, ранее в Японии в результате аномальной жары в течение последних двух недель погибли по меньшей мере 65 человек.

Отметки на термометрах местами превышала +40.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало о наводнении в Японии, которое произошло в результате тайфуна, что обрушился на запад страны 7 июля.

Так, проливные дожди, которые прошли после тайфуна, вызвали наводнения и оползни. Известно о повреждении около 270 тыс. зданий, в стране было прекращено железнодорожное сообщение.

В результате наводнений погибли 216 человек.