На Японію може обрушитися потужний тайфун

Тайфун може наблизиться до японського острова Хонсю вже в ці вихідні

Тайфун Jongdari в ці вихідні може підійти і обрушитися на головний острів Японії-Хонсю. Про це повідомляє Japan Times з посиланням на Метеорологічне агентство країни.

Як повідомляють метеорологи, тайфун рухається по Тихому океану на південь від Японії. Так, станом на 9 ранку 25 липня тайфун рухався на північ - північний захід біля острова Окинотори зі швидкістю вітру до 90 кілометрів на годину.

Як наголошується, це вже 12-й тайфун сезону. Jongdari утворився з тропічного циклону на початку середи.

Прогнозується, що він посилиться і досягне вод поблизу островів Огасавара в п'ятницю зі швидкістю вітру понад 108 км/год.

Певно, він просунеться далі на північ на початку суботи зі швидкістю вітру до 162 км/ч в центрі.

Нагадаємо, раніше в Японії в результаті аномальної спеки протягом останніх двох тижнів загинули щонайменше 65 людей.

Позначки на термометрах місцями перевищувала +40.

Крім того, РБК-Україна раніше писало про повінь в Японії, яка сталася в результаті тайфуну, що обрушився на захід країни 7 липня.

Так, проливні дощі, які пройшли після тайфуну, викликали повені і зсуви. Відомо про пошкодження близько 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.

В результаті повеней загинуло 216 осіб.