Число погибших из-за жары в Японии возросло до 65 человек

Более 22 тысяч человек были госпитализированы из-за тепловых ударов

По меньшей мере 65 человек погибли в течение последних двух недель в результате аномальной жары в Японии. Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на информацию Метеорологического управления Японии.

По информации спасателей, более 22 тысяч граждан госпитализировали из-за тепловых ударов. Среди них примерно половина - люди пожилого возраста.

В метеорологическом управлении жару в стране признали стихийным бедствием.

"Метеорологическое управление Японии признало жару в стране стихийным бедствием, ведь за последние две недели погибли по меньшей мере 65 человек", - подчеркивается в сообщении.

Так, в Токио и Кумагаи зафиксировали температурные рекорды - столбик термометра поднимался выше 40 градусов тепла. Согласно информации японских синоптиков, чрезвычайная жара в государстве еще будет сохраняться.

Напомним, как писало РБК-Украина, в результате аномальной жары в Японии с 9 июля погибли уже 44 человека, а в субботу, 21 июля, погибли 11 человек.

В Японии аномальная жара, власти страны призывает жителей не находиться длительное время на улице при такой температуре.

Так, в городе Кумагаи близ Токио отметка термометра 23 июля поднялась до +41,1. В метеослужбе отметили, что такой температурный показатель побил предыдущий рекорд в 2013 году, когда в стране было зафиксировано +41.