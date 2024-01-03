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У Японії знову зросла кількість загиблих через потужні землетруси

Фото: наслідки руйнівного землетрусу в Японії (kyodonews.net)
Автор: Володимир Костирін

Кількість жертв внаслідок землетрусів у Японії, що сколихнули півострів Ното та прилеглі райони в центральній частині країні на Новий рік, збільшилася станом на 3 січня щонайменше до 73 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo.

Потужний землетрус в районі півострова Ното магнітудою 7,6, що стався у ніч проти 1 січня, спричинив значні структурні пошкодження та пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава на узбережжі Японського моря. Разом з тим повний масштаб катастрофи нині залишається невідомим.

Рятувальні операції

Сили самооборони Японії (SDF) планувала використовувати вертольоти для доставки припасів у відрізані райони, проте місцева влада закликала надіслати військових для місії з ліквідації наслідків стихійного лиха. Зазначається, що рятувальні операції ускладнив дощ, також проведенню робот екстреними службами заважають уламками та зруйновані дороги.

На прес-конференції 3 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про рішення уряду збільшити кількість персоналу SDF, які працюють у постраждалому регіоні, з однієї тисячі до двох тисяч. 

Також він повідомив, що до пошуково-рятувальних робіт приєднаються 2000 пожежників і 740 поліцейських.

Наслідки потужного землетрусу

Як розповіли представники муніципальної влади, була інформацію про кілька випадків, коли люди були поховані живцем, або опинилися під зруйнованими будинками в районах, які постраждали від землетрусу, де продовжували відчувати сильні поштовхи.

Лише в Ісікаві було евакуйовано 33 тисяч людей, понад 30 тисяч будинків були знеструмлені. В Ісікаві та двох сусідніх префектурах Тояма і Ніігата 110 тисяч будинків залишилися без водопостачання.

Новорічний землетрус найвищого рівня

За даними агентства, епіцентр новорічного землетрусу був приблизно в 30 кілометрах на схід та північний схід від Вадзіми з попередньою глибиною 16 км, і показав найвищий рівень - 7 - за шкалою сейсмічної інтенсивності Японії в місті Шика. 

Востаннє землетрус 7-го рівня був зафіксований у 2018 році на Хоккайдо, розповіли в метеорологічному агентстві.

Землетруси в Японії

Нагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус в Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня сталася серія сильних землетрусів - усього їх зафіксували понад 100 за 12 годин. 

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Проте далі кількість виявлених жертв стрімко збільшувалася. Так, раніше у вівторок ввечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

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Японія