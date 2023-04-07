У Японії військовий вертоліт із 10 людьми впав у море: розпочато рятувальну операцію

Фото: військовий вертоліт впав у море на півдні Японії (wikimedia.org)

На півдні Японії військовий вертоліт із 4 членами екіпажу та 6 пасажирами на борту впав у море, триває операція з пошуку та порятунку екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військово-транспортний вертоліт Black Hawk, зник з радарів після того, як залишив базу Сухопутних сил самооборони неподалік Міякозими, частини ланцюга островів Окінава на південному заході країни. Кораблі ВМС Китаю, що прямують до Тихого океану зі Східно-Китайського моря, часто проходять поблизу Міякозими, де з 2019 року розміщено мобільні протикорабельні ракетні установки GSDF. Берегова охорона Японії, військові кораблі і літаки, що виявили уламки літака у воді, займалися пошуком чотирьох членів екіпажу вертольота і шести пасажирів, що зникли безвісти.