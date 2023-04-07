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У Японії військовий вертоліт із 10 людьми впав у море: розпочато рятувальну операцію

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Токіо, П'ятниця 07 квітня 2023 05:49
У Японії військовий вертоліт із 10 людьми впав у море: розпочато рятувальну операцію Фото: військовий вертоліт впав у море на півдні Японії (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На півдні Японії військовий вертоліт із 4 членами екіпажу та 6 пасажирами на борту впав у море, триває операція з пошуку та порятунку екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військово-транспортний вертоліт Black Hawk, зник з радарів після того, як залишив базу Сухопутних сил самооборони неподалік Міякозими, частини ланцюга островів Окінава на південному заході країни.

Кораблі ВМС Китаю, що прямують до Тихого океану зі Східно-Китайського моря, часто проходять поблизу Міякозими, де з 2019 року розміщено мобільні протикорабельні ракетні установки GSDF.

Берегова охорона Японії, військові кораблі і літаки, що виявили уламки літака у воді, займалися пошуком чотирьох членів екіпажу вертольота і шести пасажирів, що зникли безвісти.

Раніше ми писали, що ВМС Південної Кореї, США та Японії проведуть дводенні протичовнові навчання в рамках підготовки до віддзеркалення загроз ядерного та ракетного потенціалу КНДР.

Також повідомлялося, що США та Південна Корея проведуть у червні свої найбільші в історії спільні навчання.

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