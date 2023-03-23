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Задіють до 30 тисяч військових. США та Південна Корея проведуть найбільші навчання

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Четвер 23 березня 2023 02:50
Задіють до 30 тисяч військових. США та Південна Корея проведуть найбільші навчання Фото: США та Південна Корея проведуть найбільші спільні навчання (twitter.com/USForcesKorea)
Автор: Константин Широкун

Армії США та Південної Кореї проведуть у червні свої найбільші в історії спільні навчання, демонструючи силу Північної Кореї, яка посилила напруженість численними ракетними пусками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання є частиною серії заходів, присвячених 70-річчю союзу двох країн, яке відзначається у 2023 році.

"Ми запланували різні ювілейні програми, спрямовані на досягнення миру через силу за допомогою дій, заснованих на наших можливостях стратегічного стримування та міцної оборонної позиції в умовах ядерних і ракетних загроз, що змінюються з боку КНДР", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Кореї.

Повідомляється, що під час навчань із бойовою стріляниною об'єднані сили продемонструють величезну вогневу міць та мобільність альянсу у безпрецедентному масштабі, у навчаннях можуть бути задіяні близько 29 тисяч військовослужбовців.

В останні тижні сили США та Південної Кореї проводять різні види військової підготовки, у тому числі повітряні та морські навчання за участю американських бомбардувальників B-1B, а також великомасштабні навчання з висадки морського десанту.

Нагадаємо, з 13 по 23 березня відбулися спільні навчання США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи".

У КНДР вважають, що ці навчання є "підготовкою до війни проти неї", і звернулася до ООН закликати країни скасувати навчання.

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