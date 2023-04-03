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США, Японія та Південна Корея проведуть протичовнові навчання

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Сеул, Понеділок 03 квітня 2023 07:31
США, Японія та Південна Корея проведуть протичовнові навчання Фото: США, Японія та Південна Корея проведуть спільні протичовнові навчання (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Військово-морські сили Південної Кореї, США та Японії проведуть дводенні протичовнові навчання в рамках підготовки до відбиття загроз ядерного та ракетного потенціалу КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання проводитимуться у міжнародних водах біля південнокорейського острова Чеджу за участю ударної групи авіаносців США на чолі з авіаносцем "Німіц", яка минулого тижня прибула до міста Пусан.

Тристоронні навчання почалися на тлі обіцянок Північної Кореї виробляти нові ядерні боєголовки меншого розміру для розширення свого арсеналу.

Під час спільних навчань військовими використовуватиметься мобільна протичовнова навчальна мета для покращення можливостей, необхідних для виявлення, відстеження та знищення північнокорейських підводних човнів.

Нагадаємо, що США та Південна Корея проведуть у червні свої найбільші в історії спільні навчання.

Окрім того, з 13 по 23 березня відбулися спільні навчання США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи".

У КНДР вважають, що ці навчання є "підготовкою до війни проти неї", і звернулася до ООН закликати країни скасувати навчання.

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