США, Японія та Південна Корея проведуть протичовнові навчання

Військово-морські сили Південної Кореї, США та Японії проведуть дводенні протичовнові навчання в рамках підготовки до відбиття загроз ядерного та ракетного потенціалу КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Навчання проводитимуться у міжнародних водах біля південнокорейського острова Чеджу за участю ударної групи авіаносців США на чолі з авіаносцем "Німіц", яка минулого тижня прибула до міста Пусан.

Тристоронні навчання почалися на тлі обіцянок Північної Кореї виробляти нові ядерні боєголовки меншого розміру для розширення свого арсеналу.

Під час спільних навчань військовими використовуватиметься мобільна протичовнова навчальна мета для покращення можливостей, необхідних для виявлення, відстеження та знищення північнокорейських підводних човнів.