В Японии военный вертолет с 10 людьми упал в море: начата спасательная операция

На юге Японии военный вертолет с 4 членами экипажа и 6 пассажирами на борту упал в море, продолжается операция по поиску и спасению экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Военно-транспортный вертолет Black Hawk, исчез с радаров после того, как покинул базу Сухопутных сил самообороны недалеко от Миякодзимы, части цепи островов Окинава на юго-западе страны.

Корабли ВМС Китая, направляющиеся в Тихий океан из Восточно-Китайского моря, часто проходят вблизи Миякодзимы, где с 2019 года размещены мобильные противокорабельные ракетные установки GSDF.

Береговая охрана Японии, военные корабли и самолеты, обнаружившие обломки самолета в воде, занимались поиском пропавших без вести четырех членов экипажа вертолета и шести пассажиров.