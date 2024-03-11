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У Японії відреагували на заклик Папи Римського: волю України треба поважати

Фото: генсекретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Японії відреагували на заклик Папи Римського Франциска до України "підняти білий прапор" і почати переговори з російськими окупаційними силами.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Він зазначив, що волю України потрібно поважати. 

"Те, як ми підходимо до переговорів, які визначать майбутнє України, зокрема й те, як слід вести переговори про припинення вогню, має залежати від волі українського народу", - заявив Хаясі. 

Він засудив початок попереднього голосування на "виборах" президента Росії в чотирьох східних і південних областях України, які Росія окупувала. 

Хаясі заявив, що проведення виборів на основі незаконної окупації неприпустимо.

Він також підкреслив, що Японія продовжує політику санкцій проти Росії і підтримує Україну у співпраці з промислово розвиненими країнами G7.

Скандальна заява Папи Римського

Напередодні видання Reuters опублікувало виклад фрагмента інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію.

У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.

Проте слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема у Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилки минулого та підтримувати Україну.

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