RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Японии отреагировали на призыв Папы Римского: волю Украины нужно уважать

Фото: генсекретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Японии отреагировали на призыв Папы Римского Франциска к Украине "поднять белый флаг" и начать переговоры с российскими оккупационными силами.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Он отметил, что волю Украины нужно уважать. 

"То, как мы подходим к переговорам, которые определят будущее Украины, в том числе и то, как следует вести переговоры о прекращении огня, должно зависеть от воли украинского народа", - заявил Хаяси. 

Он осудил начало предварительного голосования на "выборах" президента России в четырех восточных и южных областях Украины, которые Россия оккупировала. 

Хаяси заявил, что проведение выборов на основе незаконной оккупации недопустимо.

Он также подчеркнул, что Япония продолжает политику санкций против России и поддерживает Украину в сотрудничестве с промышленно развитыми странами G7.

Скандальное заявление Папы Римского

Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковали заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийВойна России против УкраиныЯпония