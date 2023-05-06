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У Японії стався землетрус магнітудою 6,5: є загиблий, понад 20 людей поранено

Фото: у Японії стався землетрус магнітудою 6,5 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У центральній частині Японії стався сильний землетрус, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також низка будівель обрушилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус магнітудою 6,5 стався у центральній частині регіону Ісікава на глибині 12 кілометрів. Синоптики попередили мешканців про можливі підземні поштовхи та зсуви найближчими днями, але заявили, що ризику цунамі немає.

Місцеве агентство з управління пожежами та стихійними лихами повідомило, що щонайменше три будівлі були зруйновані, а двоє людей опинилися у пастці всередині. Одного витягли з-під завалів та відправили до лікарні, другого шукали рятувальники.

За даними Japan Railway, надшвидкісні поїзди Сінкансен були припинені між містами Нагано і Канадзава, але їхній рух було відновлено менш ніж через дві години.

Міністр із запобігання стихійним лихам Японії Коїті Тані заявив, що надходили повідомлення про численні зсуви ґрунту, і деякі місцеві жителі сховалися в притулках для евакуації.

Раніше ми писали, що біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 12 квітня землетрус було зафіксовано поблизу міста Яремче Івано-Франківської області. Він був ледь відчутний потужністю 2,5 бали.

Крім того, 23 квітня на архіпелазі Бату в Індонезії зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9, була загроза цунамі.

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