У Японії стався землетрус магнітудою 6,5: є загиблий, понад 20 людей поранено

У центральній частині Японії стався сильний землетрус, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також низка будівель обрушилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус магнітудою 6,5 стався у центральній частині регіону Ісікава на глибині 12 кілометрів. Синоптики попередили мешканців про можливі підземні поштовхи та зсуви найближчими днями, але заявили, що ризику цунамі немає.
Місцеве агентство з управління пожежами та стихійними лихами повідомило, що щонайменше три будівлі були зруйновані, а двоє людей опинилися у пастці всередині. Одного витягли з-під завалів та відправили до лікарні, другого шукали рятувальники.
За даними Japan Railway, надшвидкісні поїзди Сінкансен були припинені між містами Нагано і Канадзава, але їхній рух було відновлено менш ніж через дві години.
Міністр із запобігання стихійним лихам Японії Коїті Тані заявив, що надходили повідомлення про численні зсуви ґрунту, і деякі місцеві жителі сховалися в притулках для евакуації.
Раніше ми писали, що біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, 12 квітня землетрус було зафіксовано поблизу міста Яремче Івано-Франківської області. Він був ледь відчутний потужністю 2,5 бали.
Крім того, 23 квітня на архіпелазі Бату в Індонезії зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9, була загроза цунамі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.