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Біля берегів Аляски стався сильний землетрус

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Субота 29 квітня 2023 21:17
Біля берегів Аляски стався сильний землетрус Фото: Біля берегів Аляски стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 680 км від міста Анкоридж і за 257 км від міста Санд-Пойнт. Осередок залягав на глибині 77 кілометрів.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Аляски стався сильний землетрус

Нагадаємо, 12 квітня землетрус було зафіксовано поблизу міста Яремче Івано-Франківської області. Він був ледь відчутний потужністю 2,5 бали.

Крім того, 23 квітня на архіпелазі Бату в Індонезії зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9, була загроза цунамі.

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