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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5: есть погибший, более 20 человек ранены

Фото: в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В центральной части Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также ряд зданий обрушились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части региона Исикава на глубине 12 километров. Синоптики предупредили жителей о возможных подземных толчках и оползнях в ближайшие дни, но заявили, что риска цунами нет.

Местное агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по меньшей мере три строения были разрушены, а два человека оказались в ловушке внутри. Одного вытащили из-под завалов и отправили в больницу, второго искали спасатели.

По данным Japan Railway, сверхскоростные поезда Синкансэн были приостановлены между городами Нагано и Канадзава, но их движение было возобновлено менее чем через два часа.

Министр по предотвращению стихийных бедствий Японии Коити Тани заявил, что поступали сообщения о множественных оползнях, и некоторые местные жители укрылись в убежищах для эвакуации.

Ранее мы писали, что у берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

Напомним, 12 апреля землетрясение было зафиксировано вблизи города Яремче Ивано-Франковской области. Он был едва ощутим мощностью 2,5 балла.

Кроме того, 23 апреля на архипелаге Бату в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 и 5,9, была угроза цунами.

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