В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5: есть погибший, более 20 человек ранены

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части региона Исикава на глубине 12 километров. Синоптики предупредили жителей о возможных подземных толчках и оползнях в ближайшие дни, но заявили, что риска цунами нет.

Местное агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по меньшей мере три строения были разрушены, а два человека оказались в ловушке внутри. Одного вытащили из-под завалов и отправили в больницу, второго искали спасатели.

По данным Japan Railway, сверхскоростные поезда Синкансэн были приостановлены между городами Нагано и Канадзава, но их движение было возобновлено менее чем через два часа.

Министр по предотвращению стихийных бедствий Японии Коити Тани заявил, что поступали сообщения о множественных оползнях, и некоторые местные жители укрылись в убежищах для эвакуации.