У Японії стався потужний землетрус магнітудою 5.7, постраждали понад 20 людей

Як зазначається, підземні поштовхи були зафіксовані о 1:04 ночі в західній частині префектури Сідзуока на глибині близько 40 кілометрів.

За даними Японського метеорологічного агентства, інтенсивність перевищила 5 балів за японською шкалою в Читі, Айті.

Цей землетрус став найсильнішим за останні приблизно три десятиліття для регіону Айті, де розташовані потужності Toyota Motor Corp.

Попередження про цунамі оголошувалося не було.

На атомній електростанції Хамаока в Сідзуоці, яка розташована поблизу потенційної зони мегаземлетрусу в Нанкайській западині, жодних аномалій не виявлено.

Метеорологічне агентство зазначає, що ймовірність зв'язку цього землетрусу з можливим мегаземлетрусом у Нанкайській западині є низькою.

Через інцидент деякі місцеві залізничні перевезення зазнали змін.

Швидкісні поїзди Токайдо Сінкансен тимчасово рухалися із затримками та зниженою швидкістю між станціями Сідзуока та Гіфу-Хасіма, проте до полудня рух повністю відновився.

Центральний уряд створив спеціальний зв'язковий пункт для реагування на наслідки стихії.

Того ж дня вранці, близько 10:53, ще один землетрус магнітудою 4,3 стався у префектурі Кумамото на південному заході країни.

Японія залишається регіоном із високою сейсмічною активністю, де раніше, зокрема 28 липня, у Кумамото фіксували руйнівний землетрус магнітудою 7,1.