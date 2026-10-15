ua en ru
Чт, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Закарпатті стався землетрус

13:12 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
На Закарпатті стався землетрус Фото: землетрус стався у Тячівському районі (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У Тячівському районі на Закарпатті 15 жовтня вночі зареєстрували землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Поштовхи зафіксували о 04:11 за київським часом. Магнітуда землетрусу склала 2,1 за шкалою Ріхтера.

Джерело поштовхів було на глибині 8 кілометрів. Його координати - 48,03 градуса північної широти та 23,73 градуса східної довготи.

За класифікацією землетрусів такий поштовх відносять до невідчутних.

У центрі просять тих, хто відчув землетрус, залишити повідомлення про свої відчуття за цим посиланням.

Це допоможе точніше визначити енергетичні параметри поштовхів.

Нагадаємо, що 22 вересня на Полтавщині стався землетрус магнітудою 4,2.

Поштовхи зафіксували в районі Мачухівської громади, а згодом у Решетилівській громаді був повторний - магнітудою 2,5.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Непалу завершила 40-денну активну пошуково-рятувальну операцію після повені.

У МЗС України зазначили, що серед зниклих безвісти є 56 українців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Закарпатська область
Новини
Український "Нептун" знищив шість бомбардувальників Су-34М
Український "Нептун" знищив шість бомбардувальників Су-34М
Аналітика
Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію