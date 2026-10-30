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Уночі на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 км

07:48 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Уночі на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 км Фото: на Полтавщині вночі зафіксували землетрус магнітудою 3,2 (Getty Images)
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У ніч на 30 жовтня в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був у Мачухівській громаді Полтавського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався о 02:14 за київським часом.

Його осередок розташовувався на глибині 8 км.

За класифікацією, такі поштовхи належать до ледь відчутних.

Уночі на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 км
Фото: локація нічного землетрусу в Полтавській області (gcsk.gov.ua)

Інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Мачухівська громада вже була епіцентром землетрусу цієї осені. 22 вересня там зафіксували поштовхи магнітудою 4,2, а згодом у сусідній Решетилівській громаді стався повторний землетрус магнітудою 2,5.

Слабкі поштовхи фіксують і в інших регіонах. Уночі 15 жовтня землетрус магнітудою 2,1 зареєстрували в Тячівському районі на Закарпатті.

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