Уночі на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 км

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У ніч на 30 жовтня в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був у Мачухівській громаді Полтавського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався о 02:14 за київським часом. Його осередок розташовувався на глибині 8 км. За класифікацією, такі поштовхи належать до ледь відчутних. Фото: локація нічного землетрусу в Полтавській області (gcsk.gov.ua) Інформації про руйнування чи постраждалих немає.