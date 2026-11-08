В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5.7, пострадали более 20 человек

Подземные толчки были зафиксированы в 1:04 ночи в западной части префектуры Сидзуока на глубине около 40 километров.

По данным Японского метеорологического агентства, интенсивность превысила 5 баллов по японской шкале в Чите, Айте.

Это землетрясение стало самым сильным за последние три десятилетия для региона Айти, где расположены мощности Toyota Motor Corp.

Предупреждения о цунами объявлялось не было.

На атомной электростанции Хамаока в Сидзуоке, расположенной вблизи потенциальной зоны мегаземлетрясения в Нанкайской впадине, никаких аномалий не обнаружено.

Метеорологическое агентство отмечает, что вероятность связи этого землетрясения с возможным мегаземлетрясением в Нанкайской впадине низка.

Из-за инцидента некоторые местные железнодорожные перевозки претерпели изменения.

Скоростные поезда Токайдо Синкансен временно двигались с задержками и пониженной скоростью между станциями Сидзуока и Гифу-Хасима, однако к полудню движение полностью возобновилось.

Центральное правительство создало специальный связной пункт для реагирования на последствия стихии.

В тот же день утром около 10:53 еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло в префектуре Кумамото на юго-западе страны.

Япония остается регионом с высокой сейсмической активностью, где ранее, в частности, 28 июля, в Кумамото фиксировали разрушительное землетрясение магнитудой 7,1.