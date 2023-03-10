В Японії розглядають можливість експорту зброї до України: пропонують передати РСЗВ

Японія розглядає можливість експорту зброї до країн, які ведуть боротьбу із вторгненням, такі як Україна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропозиції уряду Японії, про які пише Nikkei Asia.

"Поки що Японія відправила в Україну лише бронежилети та інше нелетальне спорядження. За чинними правилами Токіо може передавати бойові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, які спільно розробляють та виробляють техніку", - йдеться у матеріалі.

Уряд та правляча Ліберально-демократична партія висунули ідею розширення числа країн, які мають право експорту зброї. Відповідно до змін, країни, які зазнали нападу сил вторгнення, відповідатимуть вимогам для експорту зброї.

"Розширений військовий експорт стане ключовим політичним інструментом для надання допомоги країнам, які зазнали агресії в порушення міжнародного права", - раніше заявляв прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Депутат верхньої палати Масахіса Сато запропонував направити в Україну реактивні системи залпового вогню. Очікується, що уряд та правляча коаліція розпочнуть дебати про експорт зброї вже після місцевих виборів у квітні.