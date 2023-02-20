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Японія планує надати Україні нову фінансову допомогу на 5,5 млрд доларів

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Токіо, Понеділок 20 лютого 2023 14:54
Японія планує надати Україні нову фінансову допомогу на 5,5 млрд доларів Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда симпозіумі у Токіо, передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За словами Кісіди, він запропонував президенту України Володимиру Зеленському взяти участь в онлайн-саміті "Великої сімки", який заплановано цього тижня.

На віртуальній зустрічі країни "Великої сімки", такі як Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський союз, найімовірніше, погодяться продовжувати підтримувати Україну, пише видання.

Також напередодні відеосаміту G7 Кісіда заявив у своєму виступі на симпозіумі в Токіо, що Японія надасть додаткову фінансову допомогу у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні, зруйнованій Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

Також ми писали, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

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