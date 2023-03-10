В Японии рассматривают возможность экспорта оружия в Украину: предлагают передать РСЗО

Япония рассматривает возможность экспорта оружия в страны, ведущие борьбу с вторжением, такие как Украина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предложения правительства Японии, о которых пишет Nikkei Asia.

"Пока что Япония отправила в Украину только бронежилеты и другое нелетальное снаряжение. По действующим правилам Токио может передавать боевые самолеты, бронетехнику и ракеты только тем странам, которые совместно разрабатывают и производят технику", - говорится в материале.

Правительство и правящая Либерально-демократическая партия выдвинули идею расширения числа стран, имеющих право на экспорт оружия. Согласно изменениям, страны, подвергшиеся нападению сил вторжения, будут отвечать требованиям для экспорта оружия.

"Расширенный военный экспорт станет ключевым политическим инструментом для оказания помощи странам, подвергшимся агрессии в нарушение международного права", - ранее заявлял премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Депутат верхней палаты Масахиса Сато предложил направить в Украину реактивные системы залпового огня. Ожидается, что правительство и правящая коалиция начнут прения об экспорте оружия уже после местных выборов в апреле.