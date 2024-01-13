В Японии началось извержение вулкана Отаке
Сегодня, 14 января, на юго-западном японском острове Суваносэ начал извергаться вулкан Отаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
По данным японского метеорологического агентства, извержение началось в 00:22 14 января по местному времени.
Уровень опасности повышен до трех (из пяти) - это означает, что люди не должны приближаться к кратеру.
Агентство также предупредило о возможном выбросе крупных камней в радиусе примерно 2 километров от кратера.
Что известно о японском вулкане
Суваносэ - вулканический остров с населением менее 50 человек, расположенный к югу от главного острова Японии - Кюсю.
Наибольшее известное извержение Суваносэ было в 1813-1814 годах, во время которого потоки лавы достигли западного побережья острова.
С 1949 до 1996 года вулкан проявлял постоянную активность. Извержения продолжались также в 2001, 2003, 2005 и 2007 годах. Последнее извержение произошло в декабре 2007 года.
Извержение вулканов
Напомним, в марте прошлого года на Курильских островах очнулся вулкан Парамушир.
Он испугал местных жителей выбросом пепла, достигшим 2,5 км высотой. Этот вулкан считается одним из самых активных из затухающих вулканов.
А также мы рассказывали, что в Тихом океане активизировался подводный вулкан.
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