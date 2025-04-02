В Японії очікується надпотужний землетрус: яким може бути найгірший сценарій

В Японії з великою імовірністю може статись надпотужний землетрус. В очікуванні катастрофічної події експерти оприлюднили один з найгірших сценаріїв - щодо економічних збитків і людських втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Зміст
Японія - одна з найбільш сейсмонебезпечних країн у світі. З огляду на це урядові експерти припускають високу імовірність - близько 80% - потужного землетрусу магнітудою 8-9 балів.
Очікується, що він може статись вздовж зони тремтіння морського дна, відомої як жолоб Нанкай.
Йдеться про ділянку морського дна, розташовану біля південно-західного тихоокеанського узбережжя Японії. Вона простягається на приблизно 900 км між двома тектонічними плитами (допоки плита Філіппінського моря "занурюється" під Євразійську плиту).
За підрахунками дослідників, тектонічні деформації, що накопичуються у цій зоні, можуть призвести до мегаземлетрусу приблизно раз на 100-150 років.
Перше в історії повідомлення щодо мегаземлетрусів Японія опублікувала минулого року. В ньому зазначалось, що в западині існує "відносно більша ймовірність" землетрусу магнітудою 9 балів (після землетрусу магнітудою 7,1, який стався на краю западини).
Нині ж у звіті Кабінету міністрів Японії йдеться про очікувані збитки в результаті такого потужного землетрусу та наслідки для людей (при найгіршому сценарії).
За оцінками спеціалістів, мегаземлетрус біля узбережжя Тихого океану може спровокувати:
При цьому економіка Японії може втратити 1,81 трильйона доларів.
Варто зазначити, що ймовірний економічний збиток (у розмірі 270,3 трлн ієн або майже половини загального ВВП країни) суттєво зріс - порівняно з попередньою оцінкою (в 214,2 трлн ієн), оскільки було враховано інфляційний тиск та оновлені дані про місцевість і землю (йдеться про очікувану зону затоплення).
Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року потужний землетрус сколихнув М'янму. Кількість загиблих перевищила 2700 осіб.
Тим часом на тлі серії землетрусів у Греції вчені не виключають активність вулкана.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.