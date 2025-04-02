В Японії очікується надпотужний землетрус: яким може бути найгірший сценарій

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Чому Японії загрожує надпотужний землетрус

Японія - одна з найбільш сейсмонебезпечних країн у світі. З огляду на це урядові експерти припускають високу імовірність - близько 80% - потужного землетрусу магнітудою 8-9 балів.

Очікується, що він може статись вздовж зони тремтіння морського дна, відомої як жолоб Нанкай.

Йдеться про ділянку морського дна, розташовану біля південно-західного тихоокеанського узбережжя Японії. Вона простягається на приблизно 900 км між двома тектонічними плитами (допоки плита Філіппінського моря "занурюється" під Євразійську плиту).

За підрахунками дослідників, тектонічні деформації, що накопичуються у цій зоні, можуть призвести до мегаземлетрусу приблизно раз на 100-150 років.

Океанські жолоби та вулканічні дуги західної частини Тихого океану (карта: commons.wikimedia.org/NOAA Photo Library)

Якими можуть бути наслідки мегаземлетрусу

Перше в історії повідомлення щодо мегаземлетрусів Японія опублікувала минулого року. В ньому зазначалось, що в западині існує "відносно більша ймовірність" землетрусу магнітудою 9 балів (після землетрусу магнітудою 7,1, який стався на краю западини).

Нині ж у звіті Кабінету міністрів Японії йдеться про очікувані збитки в результаті такого потужного землетрусу та наслідки для людей (при найгіршому сценарії).

За оцінками спеціалістів, мегаземлетрус біля узбережжя Тихого океану може спровокувати:

руйнівні цунамі;

обвалення сотень будівель;

евакуацію 1,23 млн осіб (близько 1% від загального населення);

загибель близько 300 000 людей.

При цьому економіка Японії може втратити 1,81 трильйона доларів.

Варто зазначити, що ймовірний економічний збиток (у розмірі 270,3 трлн ієн або майже половини загального ВВП країни) суттєво зріс - порівняно з попередньою оцінкою (в 214,2 трлн ієн), оскільки було враховано інфляційний тиск та оновлені дані про місцевість і землю (йдеться про очікувану зону затоплення).