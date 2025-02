Серія землетрусів у Греції: вчені не виключають активність вулкана

Сьогодні вранці між островами Аморгос і Санторіні сталося кілька потужних землетрусів, що викликали занепокоєння серед мешканців і вчених. Геодинамічний інститут зафіксував сейсмічну активність магнітудою 4,5, 3,8, 4,3 і 4 бали за шкалою Ріхтера з 8 до 10 години ранку.

Після 10:00 послідував ще один поштовх магнітудою 4,7, відчутний навіть в Афінах. А о 14:00 сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 4,8 на південь від Аркесіні на Аморгосі.

#santoriniearthquake I share here a work from Jannes Münchmeyer and published on BlueSky. He relocates the earthquakes and show that "There are repeated bursts migrating backwards and forwards, spreading outwards from a narrow, almost linear channel"



Impressive work. See the… pic.twitter.com/JsOWYm6AGd