В Японии ожидается сверхмощное землетрясение: каким может быть худший сценарий

В Японии с большой вероятностью может произойти сверхмощное землетрясение. В ожидании катастрофического события эксперты обнародовали один из худших сценариев - насчет экономических убытков и человеческих потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
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Япония - одна из самых сейсмоопасных стран в мире. Учитывая это, правительственные эксперты предполагают высокую вероятность - около 80% - мощного землетрясения магнитудой 8-9 баллов.
Ожидается, что оно может произойти вдоль зоны дрожания морского дна, известной как желоб Нанкай (Нанкайский желоб).
Речь идет об участке морского дна, расположенном у юго-западного тихоокеанского побережья Японии. Он простирается на примерно 900 км между двумя тектоническими плитами (пока плита Филиппинского моря "погружается" под Евразийскую плиту).
По подсчетам исследователей, тектонические деформации, накапливающиеся в этой зоне, могут привести к мегаземлетрясению примерно раз в 100-150 лет.
Первое в истории сообщение о мегаземлетрясениях Япония опубликовала в прошлом году. В нем отмечалось, что во впадине существует "относительно большая вероятность" землетрясения магнитудой 9 баллов (после землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на краю впадины).
Сейчас же в отчете Кабинета министров Японии говорится об ожидаемых убытках в результате такого мощного землетрясения и последствиях для людей (при худшем сценарии).
По оценкам специалистов, мегаземлетрясение у побережья Тихого океана может спровоцировать:
При этом экономика Японии может потерять 1,81 триллиона долларов.
Стоит отметить, что вероятный экономический ущерб (в размере 270,3 трлн иен или почти половины общего ВВП страны) существенно вырос - по сравнению с предыдущей оценкой (в 214,2 трлн иен), поскольку было учтено инфляционное давление и обновленные данные о местности и земле (речь идет об ожидаемой зоне затопления).
Напомним, в конце марта 2025 года мощное землетрясение всколыхнуло Мьянму. Количество погибших превысило 2700 человек.
Тем временем на фоне серии землетрясений в Греции ученые не исключают активность вулкана.
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