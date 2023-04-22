У Японії готуються збивати ракети у разі їх пуску з боку Північної Кореї

"Міністр оборони Ясукадзу Хамада в суботу наказав Силам самооборони бути готовими збити північнокорейську ракету або супутник-шпигун у разі їх падіння на територію Японії", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого тижня наказав запустити перший у країні військовий супутник-шпигун, при цьому не вказуючи часові рамки.

При цьому Кім сказав, що супутник уже створено, і наказав офіційним особам прискорити підготовку до його запуску, натякаючи на те, що це може статися незабаром.

Тож своєю чергою міністр оборони Японії наказав військовим провести необхідні приготування у разі "наказу на знищення балістичних ракет". Це розпорядження може бути виконане за погодженням з прем'єр-міністром.

Підготовка Японії включає відправку наземних батарей протиракетної оборони Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) до частин префектури Окінава, а також розгортання есмінців Морських сил самооборони Aegis, які оснащені перехоплювачами SM-3 у водах навколо країни.

Нагадаємо, що 13 квітня Північна Корея здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Додамо, що до цього 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.

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