В Японии готовятся сбивать ракеты в случае их пуска со стороны Северной Кореи

"Министр обороны Ясукадзу Хамада в субботу приказал Силам самообороны быть готовыми сбить северокорейскую ракету или спутник-шпион в случае их падения на территорию Японии", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на прошлой неделе приказал запустить первый в стране военный спутник-шпион, при этом не указывая временные рамки.

При этом Ким сказал, что спутник уже создан, и приказал официальным лицам ускорить подготовку к его запуску, намекая на то, что это может произойти в скором времени.

В свою очередь министр обороны Японии приказал военным провести необходимые приготовления в случае "приказа на уничтожение баллистических ракет". Это распоряжение может быть исполнено по согласованию с премьер-министром.

Подготовка Японии включает отправку наземных батарей противоракетной обороны Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в части префектуры Окинава, а также развертывание эсминцев Морских сил самообороны Aegis, оснащенных перехватчиками SM-3 в водах вокруг страны.

Напомним, что 13 апреля Северная Корея совершила ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Добавим, что до этого 8 апреля КНДР заявила о втором испытании подводного БПЛА с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.

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