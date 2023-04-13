КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Північна Корея у четвер, 13 квітня, здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу. Запуск відбувся через кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв посилити свій ядерний арсенал більш "практичними та наступальними" засобами.