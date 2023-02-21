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У Японії на березі моря знайшли невідому кулю, - ЗМІ (відео)

Фото: Японії на березі моря знайшли невідому кулю (tv-sdt.co)
Автор: Марія Кучерявець

У Японії на берег моря викинуло невідому кулю діаметром близько 1,5 м. Місце, де була виявлена "знахідка", оточили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське Daiichi TV.

"Поліція обмежила доступ до пляжу Енсюхама в місті Хамамацу префектури Сідзуока після того, як на березі була виявлена підозріла куля", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що куля була знайдена на березі моря в районі Цубої міста Намамацу місцевою мешканкою, яка й зателефонувала до поліції.

Після чого доступ до пляжу у районі виявлення "знахідки" закрили, а рух у районі суворо регулюється.

Наразі об'єкт перевіряється фахівцями, що прибули на місце. Світлини кулі були також надіслані експертам у силах самооборони Японії та берегової охорони.

Нагадаємо, що за останній час у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об’єкти, яких назвали кулями-шпигунами.

Після чого розвідка США заявила, що Китай використовував кулі-шпигуни для великої програми спостереження, втім як згодом заявив американський президент Джо Байден, підозрілі кулі, ймовірно, не несли шкоди.

Додамо, нещодавно в Лондоні заявили, що Пекін міг використовувати свої кулі-шпигуни й над повітряним простором Великобританії.

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Японія