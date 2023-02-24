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У Японії анонсували нові санкції G7 проти РФ та візит прем'єра до України

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Японія працює над новим пакетом санкцій G7 проти держави-окупанта Росії. Окрім цього прем'єр-міністр країни планує відвідати Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає РБК-Україна з посиланням Japantimes.

Кісіда заявив, що сподівається якнайшвидше відвідати Україну, оскільки він єдиний лідер G7, який ще не був у Києві з початку повномасштабного вторгнення.

"Лютий 24 - це день, який ми ніколи не забудемо. Цей день не можна забувати", - сказав він.

Окрім цього японський прем'єр розповів, що його країна невдовзі представить нові варіанти санкцій для обговорення під час онлайн-конференції G7. Він також зауважив, що Китай може надіслати військову допомогу Москві.

"Я вважаю, що важливо надіслати чітке повідомлення міжнародній спільноті в тісній співпраці з G7 та іншими зацікавленими країнами. Японія також повинна продовжувати надсилати повідомлення щодо відповіді третіх країн", - сказав Кісіда.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 5,5 млрд. доларів для відновлення інфраструктури в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

Також ми писали, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

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