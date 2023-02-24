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В Японии анонсировали новые санкции G7 против РФ и визит премьера в Украину

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Япония работает над новым пакетом санкций G7 против государства-оккупанта России. Кроме этого, премьер-министр страны планирует посетить Украину.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РБК-Украина со ссылкой на Japantimes.

Кисида заявил, что надеется поскорее посетить Украину, поскольку он единственный лидер G7, еще не бывший в Киеве с начала полномасштабного вторжения.

"Февраль 24 - это день, который мы никогда не забудем. Этот день нельзя забывать", - сказал он.

Кроме того, японский премьер рассказал, что его страна вскоре представит новые варианты санкций для обсуждения во время онлайн-конференции G7. Он также отметил, что Китай может оказать военную помощь Москве.

"Я считаю, что важно отправить четкое сообщение международному сообществу в тесном сотрудничестве с G7 и другими заинтересованными странами. Япония также должна продолжать отправлять сообщения об ответе третьих стран", - сказал Кисида.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Также мы писали, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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