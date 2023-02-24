В Японии анонсировали новые санкции G7 против РФ и визит премьера в Украину

Япония работает над новым пакетом санкций G7 против государства-оккупанта России. Кроме этого, премьер-министр страны планирует посетить Украину.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РБК-Украина со ссылкой на Japantimes.
Кисида заявил, что надеется поскорее посетить Украину, поскольку он единственный лидер G7, еще не бывший в Киеве с начала полномасштабного вторжения.
"Февраль 24 - это день, который мы никогда не забудем. Этот день нельзя забывать", - сказал он.
Кроме того, японский премьер рассказал, что его страна вскоре представит новые варианты санкций для обсуждения во время онлайн-конференции G7. Он также отметил, что Китай может оказать военную помощь Москве.
"Я считаю, что важно отправить четкое сообщение международному сообществу в тесном сотрудничестве с G7 и другими заинтересованными странами. Япония также должна продолжать отправлять сообщения об ответе третьих стран", - сказал Кисида.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране.
Напомним, ранее сообщалось, что министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.
Также мы писали, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.
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