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Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця

Фото: Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця (twitter.com/JAXA_en)
Автор: Сергій Пишкін

Японський космічний модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) здійснив успішну посадку на поверхні Місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як стверджує Японське агентство аерокосмічних досліджень, посадковий модуль SLIM, який було запущено ще у вересні 2023 року, здійснив успішну посадку  на поверхню Місяця близько о 17:20 за київським часом. Інженери, зі свого боку, перевірили стан апарату незабаром після його приземлення. 

Успішна операція зробила Японію п'ятою країною, яка висадилась на Місяць. Серед інших, зокрема: 

"Уряди та приватні компанії здійснили понад 50 спроб висадитися на Місяць з перемінним успіхом, починаючи з перших спроб на початку 1960-х років, і цей успіх залишається хитким навіть у сучасну епоху", - пише видання. 

Торік японська компанія ispace здійснила свою першу спробу висадитися на Місяць, але космічний корабель зазнав аварії в останні моменти. Зокрема з проблемами після початку запуску зіткнулась й інша американська компанія Astrobotic. 

До нових місій наразі готуються американські компанії Intuitive Machines і Firefly. Зокрема Китай планує запустили ще один місячний посадковий модуль у травні.

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Японія