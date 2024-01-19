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Япония совершила успешную посадку космического модуля SLIM на поверхность Луны

Фото: Япония совершила успешную посадку космического модуля SLIM на поверхность Луны (twitter.com/JAXA_en)
Автор: Сергей Пышкин

Японский космический модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил успешную посадку на поверхности Луны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как утверждает Японское агентство аэрокосмических исследований, посадочный модуль SLIM, который был запущен еще в сентябре 2023 года, совершил успешную посадку на поверхность Луны около 17:20 по киевскому времени. Инженеры, в свою очередь, проверили состояние аппарата вскоре после его приземления. 

Успешная операция сделала Японию пятой страной, которая высадилась на Луну. Среди других, в частности: 

"Правительства и частные компании осуществили более 50 попыток высадиться на Луну с переменным успехом, начиная с первых попыток в начале 1960-х годов, и этот успех остается шатким даже в современную эпоху", - пишет издание. 

В прошлом году японская компания ispace осуществила свою первую попытку высадиться на Луну, но космический корабль потерпел крушение в последние моменты. В частности с проблемами после начала запуска столкнулась и другая американская компания Astrobotic. 

К новым миссиям сейчас готовятся американские компании Intuitive Machines и Firefly. В частности Китай планирует запустить еще один лунный посадочный модуль в мае.

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Япония