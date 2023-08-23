Індія після провалу Росії успішно посадила власну станцію на Місяць

Посадковий модуль індійської місячної станції "Чандраян-3" сьогодні, 23 серпня, успішно приземлився на поверхні Місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Індійську організацію космічних досліджень.

Зазначається, що посадка відбулась у районі південного полюса. 17 серпня цей посадковий апарат успішно відокремився від рухової установки, яка доставила його на орбіту навколо Місяця.

Місячна місія "Чандраян-3" має величезне значення для Індії. Фактично це третя спроба посадити на поверхню супутника Землі свій модуль.

Індія стала першою країною, яка змогла посадити свій космічний апарат у південному полярному регіоні Місяця.

Що цьому передувало

Місія "Чандраян-3" вартістю 73 млн доларів почалася із запуску ракети-носія в космос 14 липня.

Після приземлення, шестиколісний місяцехід, на ім'я Pragyan, який живиться від власної сонячної батареї й керується камерами для уникнення перешкод, скотиться на поверхню Місяця.

Зокрема апарат обладнаний спектрометром для аналізу місячного ґрунту і каміння, а також спектроскопом із лазерною індукцією, що дозволить йому визначати їхній хімічний склад.

Невдала спроба РФ висадитися на Місяць

У неділю перша в історії російська місія на Місяць з тріском провалилася. Стало відомо, що станція "Луна-25" розбилася.

"Роскосмос" 20 серпня заявив, що станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і зіштовхнулася з Місяцем. Таким чином місія припинила своє існування.

При цьому ввечері 19 серпня "Роскосмос" заявив, що під час переходу станції "Луна-25" на передпосадкову орбіту сталася позаштатна ситуація, яка "не дозволила виконати маневр з заданими параметрами".