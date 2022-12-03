Японія збільшить чисельність військ на Окінаві через загрозливу активність Китаю, - ЗМІ

Міністерство оборони Японії планує посилити захист віддалених південно-західних островів й реагування у випадку надзвичайної ситуації навколо Тайваню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Ще у 2016 році Японія створила підрозділ прибережного спостереження на острові Йонагуні, який розташований за 100 кілометрів від Тайваню. Також було створено ракетні підрозділи на кількох островах неподалік групи невеликих безлюдних островів Сенкаку. На останні Китай також висловлює претензії.

Ймовірно, заплановані зміни наберуть чинності вже до кінця поточного року.

Зазначається, що для посилення захисту островів, Японія планує розгорнути другий піхотний полк у складі 15-ї бригади Сухопутних сил самооборони на Окінаві.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США допускають можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, а також вживають заходи, аби цього не допустити.

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